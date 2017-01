Brandmännen: "Vi har aldrig känt oss hotade tidigare – det är en ny dimension"

Tittar man på statistiken för bilbränder har det nya året varit dystert. Nerikes brandkår har ryckt ut och släckt 30 fordon vid 22 händelser eller utryckningar. Bränder som med stor sannolikhet har varit anlagda.

– Det blir lite irritation när larmet kommer. För det är så onödigt. Det är inte så att det har hänt en olycka och man åker dit och hjälper någon i nöd eller någon som har råkat ut för något. Utan det är ju bara för att jävlas som man har tänt på, säger Erik Ström, brandman i Örebro.

Fast det har inte bara bilar som någon sätter eld på.

– Karlslund var väl sist, och det är en oroväckande eskalering när man börjar elda byggnader, säger Mats Hallgren, styrkeledare i Örebro.

Ordet busstreck har ibland använts när man beskriver de här bränderna. Mats Hallgren tycker att det är för allvarligt för att beskrivas så.

– Det är som att palla äpplen eller kasta snöboll på ett hus. Börjar man elda bilar är det inte ett busstreck, säger Erik Ström.

Har ni mött hotfulla situationer när ni har ryckt ut till en plats ?

– Det har inte varit så på sista tiden. Men tragiskt nog, som styrkeledare har man alltid med det där i bakhuvudet. Vi har kontinuerlig kontakt med polisen när vi åker fram, om det har varit något hotfullt läge eller har det varit något på gång i ett område, säger Mats Hallgren, och fortsätter:

– Vi har aldrig varit i den situationen förut, tills för några år sedan.

Att man kastar saker?

–Ja, sten, säger Mats Hallgren.

Första gången han kände sig riktigt hotad beskriver som om det vore en film.

– Ja, det var surrealistiskt. Det var förra året när det var som värst. I Brickebacken. Då kändes det inte trevligt, säger Mats Hallgren.

Kastades det sten på er?

– Nej, inte då. Vi skulle släcka en bilbrand och då gjorde polis i kravallutrustning en ring runt den bilen. Då kändes det overkligt, säger Mats Hallgren, och fortsätter:

– Vi har aldrig känt att vi har varit hotade tidigare. Det är en ny dimension i vårt jobb. En fruktansvärd dimension.

Erik Ström tror att de som kastar sten och hotar blåljuspersonal inte tänker särskilt långt, utan helt enkelt ser brandkåren som en representant för samhället. Ett samhälle som man inte känner samhörighet med.

– Vi kommer kanske inte dit och blir sedda som brandkåren i första hand, säger Erik Ström.

De har ändå svårt att förstå uppsåtet. Varför någon ger sig på dem som har kommit dit för att hjälpa.

– Vi kommer aldrig och har aldrig gjort skillnad på folk. Det spelar ingen roll vem eller var. Vi gör alltid vårt yttersta för att hjälpa folk, och så blir man utsatt för sådana grejer, säger Mats Hallgren.

Har ni ändrat ert sätt att arbeta?

– Vi som styrkeledare har en löpande kontakt med polisen när vi rycker ut. Och vi är inte längre tre som åker ut på bilbränder, som tidigare, utan alltid minst fem, säger Mats Hallgren.

Han berättar att de använder annan typ av slang än tidigare vid bilbränder. En med snabbkoppling.

–Nu har vi slangar som vi bara kan knäppa loss och sticka därifrån, om vi behöver, säger Mats Hallgren.

– Man kanske inte kör rakt in, utan vänder och backar in så man kan åka därifrån snabbt. Vi kör också på cykelbanor och kommer in från lite andra håll än de som förväntas, säger Erik Ström.

Vad kan man göra år problemet?

– Det är ett stort problem. Jag tror inte att det finns en grej som löser det här. Det är jättetragiskt, för det innebär samhällskostnader och risker för oss och allmänheten. säger Mats Hallgren.