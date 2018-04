Chans till nostalgi när Günther uppträder på Villa Strömpis

Den 50-åriga artisten från Skåne har haft hits som "Ding dong song" och "Teeny weeny string bikini", båda från 2004.

Tillsammans med The Sunshine Girls har han tidigare bland annat ställt upp i Melodifestivalen 2006 med låten "Like fire tonight". 2017 gjorde han ett försök att representera Finland i Eurovision Song Contest med låten "Love yourself". Han hamnade då på femte plats i den finländska uttagningen.

Fredagen den 6 april uppträder han på Villa Strömpis, där han även tidigare år har spelat sina hits.

I klippet nedan ser du musikvideon till Günthers hit "Teeny weeny string bikini".