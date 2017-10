Chefredaktören: Unga är bättre än äldre på källkritik

Det pratas mycket om att unga inte läser medier och att de litar för mycket på vad som skrivs på sociala medier och internet överhuvudtaget. Att de helt enkelt är dåliga på källkritik. Nu visar det sig att unga är bäst på att vara kritiska till källor på internet. Det framgår av den årliga undersökningen ”Internet och svenskarna” som släpptes i veckan.

Yngre personer värderar information på internet mer skeptiskt än äldre personer. Yngre är också mer utbildade i att vara källkritiska än vad äldre är. Kanske inte så konstigt då yngre numera diskuterar källkritik i skolan. Men det är ändå intressant att det är de mer erfarna generationerna som behöver bli bättre på att ifrågasätta information och nyheter. Inte minst då andelen fejkade nyheter ökar på sociala medier och internet.

”Internet och svenskarna” ger en bra bild av hur de digitala vanorna ändras allt snabbare. Visste du till exempel att fyra av fem tvååringar använder internet. Vid sex års ålder är användandet 98 procent. Och det är inte bara de unga som blir allt mer digitala. Även långt upp i pensionsåldern ökar användandet. Till exempel använder mer än hälften internet som är över 76 år.

En ökad digital mognad innebär givetvis ändrade mediavanor. Det vet vi på NA. När vi varit ute och träffat läsare i tio kommuner i höst har vi märkt att fler vill läsa nyheterna digitalt. Vi har hjälpt många att komma igång genom att aktivera sitt digitala konto hos oss så att de som prenumeranter kan läsa både e-tidningen som numera kommer ut alla dagar om året. Även de dagar då det inte kommer en papperstidning i brevlådan. Genom att aktivera sitt digitala konto blir det också fritt fram att läsa alla Plus-artiklarna på na.se.

Fler följer också NA på sociala medier. I veckan firade vi att NA nu har över 40 000 vänner på Facebook. Undersökningen visar att fyra av fem svenskar använder sociala medier. Populärast är Facebook där tre av fyra svenskar är aktiva. Varannan svensk använder Instagram medan Twitter används av en fjärdedel. Den överlägset vanligaste kommunikationstjänsten på internet är dock e-posten som används av 97 procent.

Förändringen av tv-tittandet är stor. Nära varannan betalar för film över internet och lika många betalar för Netflix. Nästan 8 av 10 tittar på tv när de vill via tv-kanalernas playtjänster. Det vanliga tv-tittandet efter en tablå minskar alltså. Även när det gäller musik så ändrar sig vanorna. Två tredjedelar av alla som lyssnar på musik via internet gör det via Spotify.

Den snabba digitaliseringen har en baksida. Fortfarande finns det en halv miljon svenskar som inte använder internet. Det skapar ett utanförskap i samhället. ”Har du inte Facebook är det svårt att hänga med och utan BankID försvåras kontakten med myndigheter", säger Måns Jonasson, digital strateg på Internetstiftelsen, IIS, som ligger bakom undersökningen.

Sist kan jag berätta att de nya siffrorna också visar att digitaliseringen bidrar till kärleken. Elva procent av svenska folket har nätdejtat det senaste året. Rätt många har haft framgång. 15 procent av dem blev sambo eller har gift sig.