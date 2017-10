Därför lyses Slottet upp av ett mäktigt sken: "Varierar lite i färg"

Under hela höstlovet förvandlas Örebro till en spökstad. Örebroarna har tagit sig förbi zombies under loppet Run for your lifes och den som vill kan spökvandra.

Slottet har också fått sig en ansiktslyftning – för att visa att det pågår aktiviteter inne i byggnaden.

– Det mesta pågår inomhus, så det är inte så synligt som om man gör en sån här aktivitet på sommaren. Därför har vi valt att göra en ljussättning på Slottet på temat Spökstaden, förklarar Camilla Törnquist.

Fram till fredag kommer Slottet att lysa upp i olika färger.

– Det varierar lite i färg, från lila och blått till rosa, säger Camilla Törnquist.

Här kan du se när örebroarna jagades av zombies:

