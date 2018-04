De får örebroarna att dansa till den lite smalare musiken: "Roligaste extrajobbet man kan ha"

– När vi bott här något år tyckte vi att det kunde finnas fler roliga klubbar i stan, och så tog vi saken i egna händer, berättar Alice Luther Näsholm.

Klubb Nattvard startades hösten 2015 på Harrys, och något år senare flyttade de till Satin. Själva namnet Klubb Nattvard spånade de fram tillsammans, och det kan associeras både till återkommande ritualer och att dricka vin, men tanken var framför allt att namnet skulle signalera något som sticker ut jämfört med andra klubbar. Klubb Nattvard är öppen för alla, men många som besöker den är själva studenter och i åldrar från 18 till 30, med tyngdpunkten runt 22–25 år.

Vi har liknande musiksmak men kompletterar ändå varandra

Här spelas alltså musik som nog inte ska beskrivas som udda, men det är inte heller det allra mest vanliga: Det kan vara northern soul, 70/80-talsdisko, indie, r&b och så vidare .

– Allt som vi tycker är bra och som går att dansa till, säger Alice.

– Vi har ju också ett särskilt tema varje gång, säger Max Olsson.

Senast har de betat sig genom de senaste fem decennierna i musikväg under klubbkvällarna. Denna fredag är de framme vid 00-tal, och utlovar igenkännbar musik, från halvindie till största radiohiten med Alice Deejay. Upplägget är att de sätter ihop varsin låtlista på cirka 1,5 timme som de sedan stämmer av med varandra för att undvika krockar.

– Vi har alltid några låtar som vi valt båda två, och då får vi förhandla om dem. Men annars skulle jag säga att vi har liknande musiksmak men ändå kompletterar varandra ganska bra, säger Alice Luther Näsholm.

► Klicka här för låtlistan som ger en försmak

De har också ett strikt krav på att det bara ska spelas en låt per artist. Det innebär att dragkampen också kommer att gälla vem som ska få spela "sin" Teddybears-låt på fredag.

Alice kommer från Stockholm och Max från Göteborg, och båda har en bakgrund där de spelat i band och spelat skivor i sina respektive hemstäder innan psykologprogrammet lockade dem till Örebro. Nu viks alltså var fjärde fredag kväll, med undantag för sommaruppehållet, till Klubb Nattvard i Örebro. Senast dj:ade duon också på Klubb Mono, och längre fram är de bokade till Boulebar. Även omdet tar en del tid så har det inte varit några problem att kombinera med studierna.

– Det här är väl det roligaste extrajobbet man kan ha, säger Alice Luther Näsholm.

Låtarna som sätter rätta 00-stämningen

Better Off Alone - Alice Deejay

Toxic - Britney Spears

Halo - Beyoncé

Ch-Check it Out - Beastie Boys

Yours to Keep – Teddybears

Paper Planes – M.I.A

Rehab - Amy Winehouse

Young Folks – Peter, Bjorn and John

Where´s Your Head at – Basement Jaxx

Touch the Sky – Kanye West, Lupe Fiasco

Läs om fler örebroare som startat klubb!

► Shoes and Crackers - Örebros nya soulklubb samarbetar med Ölkafét.

► Klubb Mono - så skapas unika Mono-myset med en känsla av vuxen-fritids