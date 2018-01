Den släppte mannen inte längre misstänkt för mordet på Järntorget: "Lite skiftande fokus"

Mannen anhölls under natten mot söndag. Han var skäligen misstänkt mord, vilket är den lägre misstankegraden. Natten till tisdag släpptes han på fri fot. Och nu avförs han helt från utredningen, efter att polisen gripit en ny misstänkt. Åklagaren Karl-Erik Antonsson vill inte gå in på några detaljer varför mannen inte längre är misstänkt, men säger att det beror på att det kommit in nya uppgifter.

På tisdagseftermiddagen pågick fortfarande den tekniska undersökningen vid den offentliga toaletten på Järntorget.

– Det är inget nytt där, men arbetet är inte avslutat, säger Karl-Erik Antonsson.

Nu sitter en annan man anhållen på sannolika skäl misstänkt för mord. Åklagaren vill inte kommentera hur gammal mannen är.

–Utredningen pågår hela tiden och vi har massor att göra. Nu när det är en ny misstänkt så blir det lite skiftande fokus, säger Karl-Erik Antonsson.

Fortfarande är han förtegen om detaljerna kring händelsen och vill inte säga vilken koppling som finns mellan den misstänkte och offret.

Det var vid 17-tiden i lördags som en man hittades på den offentliga toaletten på Järntorget. Han dödförklarades på sjukhus och polisen valde att inleda en förundersökning om mord. Enligt polisen är den döde mannen född 1994, och kommer från Afghanistan.

