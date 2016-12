”Det är mycket pengar”– Saluhallens konkurs en mångmiljonsmäll för Carlsson & Åqvist

Konkursbouppteckningen lämnades in den 9 december till Örebro tingsrätt. Den visar att tillgångarna i boet uppgick till 627 000 kronor medan skulderna var 16 850 000 kronor. Det gör att bristen i boet, pengarna som saknas, är drygt 16,2 miljoner.

Störste fordringsägaren är Carlsson och Åqvist Fastighetsförvaltning som äger fastigheten på Kungsgatan i centrala Örebro där Saluhallen är inrymd. Carlsson & Åqvists fordran uppgår till 11,6 miljoner kronor.

Bolaget lär dock inte få några pengar från konkursboet.

– Som det ser ut nu är det bara de prioriterade fordringsägarna som kommer att få utdelning, säger advokaten och konkursförvaltaren Ester Andersson Zandvoort.

De prioriterade fordringsägarna är i det här fallet Almi Företagspartner som har en inteckning i Saluhallen i Örebro AB efter att ha gett bolaget ett lån på 2,5 miljoner kronor. Prioriterade är även de bokförings- och revisionsfirmor som utfört arbete åt Saluhallen i Örebro AB.

Hur mycket pengar som kommer att delas ut återstår att se. Ester Andersson Zandvoort räknar med att konkursutredningen blir klar någon gång i vår.

Stor lokal, höga kostnader för att ställa den i ordning samt ett långt hyresavtal – det är förklaringen till Carlsson & Åqvist fordran, enligt Björn Åqvist. Men enligt Åqvist kommer bolaget inte att förlora så mycket som 11,6 miljoner kronor. Det beror på att ägarna till Saluhallen i Örebro AB har ställt privata säkerheter till Carlsson & Åqvist.

– Det gör att vi räknar med att få igen en del av våra pengar, säger Björn Åqvist.

Det är ändå många miljoner som ni lär förlora. Betyder det att ni egentligen inte hade något annat val än att själva ta över driften av Saluhallen?

– Det är mycket pengar och det som är förlorat kommer inte tillbaka. Men det har gjorts investeringar i saluhallen och det bästa sättet att ta tillvara på dem är att driva verksamheten vidare i en eller annan form, säger Björn Åqvist.

Det var i förra veckan som det blev klart att Carlsson & Åqvist tar över driften av saluhallen. Det ska, enligt Björn Åqvist, ske i nära samarbete med handlarna som finns i lokalerna

– Det som blir annorlunda nu är att ett mellanled försvinner, handlarna får hyra direkt av oss. Carlsson & Åqvist ska nu tillsammans med handlarna sköta samordningen och de gemensamma angelägenheterna i saluhallen.

Att bolaget Saluhallen i Örebro AB har haft det tufft under lång tid visar de tre årsredovisningarna som finns tillgängliga. Här kan man bland annat läsa följande:

► Bolaget har gjort en förlust på drygt 10,4 miljoner räknat från starten i april 2013 fram till 31 december 2015.

► Vid årsskiftet 2014-2015 tvingades bolaget göra en kontrollbalansräkning som visade att det egna kapitalet var förbrukat. Kontrollbalansräkningen var inte upprättad i rätt tid, enligt revisorn. Redan vid den här tiden fanns det stora tveksamheter om företagets framtid.

► Under 2015 gjorde Saluhallen i Örebro AB upp med Carlsson & Åqvist om att hyresskulden skulle sättas ned med nära 5,3 miljoner. Detta skedde dock aldrig eftersom de villkor som fanns med i avtalet inte uppfylldes.

► Omsättningen har sjunkit under åren. Under det andra räkenskapsåret, som var 16 månader långt, låg omsättningen på 4,2 miljoner kronor och snittet per månad var 265 000 kronor . Under det tolv månader långa räkenskapsåret 2015 var omsättningen 1,9 miljoner kronor. Snittet per månad var då 160 000 kronor.

► Till det kommer konkursbouppteckningen som visar att konkursboets kundfordringar uteslutande gäller näringsidkare som har eller har haft verksamhet i saluhallen. Fordringarna uppgår egentligen till 1,7 miljoner kronor men bedöms vara så osäkra att konkursförvaltaren har skrivit ned dem till 250 000 kronor.

Björn Åqvist vill inte kommentera siffrorna. Det är ägarna till Saluhallen i Örebro AB:s sak att göra det, menar han.

Och Åqvist väljer att se framåt i stället för att se bakåt – för han är övertygad om att saluhallen har en ljus framtid. Det mesta är uthyrt och handlarna som finns i saluhallen nu har enligt honom god omsättning och betalningsförmåga.

– Nu jobbar vi för fullt för att tillsammans med handlarna utveckla saluhallen och göra en del förändringar. Kanske att vi flyttar om och utnyttjar utrymmena lite bättre. Det finns ingen orsak att vänta med det här arbetet men vi ska heller inte hasta fram. Det får ta den tid det behöver.

NA har utan att lyckats sökt ägarna till Saluhallen i Örebro AB.

Bakgrund Saluhallen:

I april 2013 Saluhallen slog ägarna Matz Ekman och Joakim Malm upp portarna till saluhallen på Kungsgatan i centrala Örebro.

Men redan från början gick det trögt. När NA i april 2014 uppmärksammade ettårsjubileet fanns endast tio handlare i Saluhallen. Totalt fanns det plats för 25 handlare.

Bolaget Saluhallen i Örebro AB har aldrig burit sig ekonomiskt. Totalt har verksamheten gått med drygt 10,4 miljoner kronor i förlust fram till den 31 december 2015.

Dessutom sjönk omsättningen rejält under 2015. Hur det ser ut för 2016 finns det inga uppgifter om.

I början av november 2016 gick Saluhallen AB i konkurs efter egen begäran. I mitten av december blev det klart att Carlsson & Åqvist som äger fastigheten på Kungsgatan tar över driften.

Uppgifter från de tre årsredovisningar som finns tillgängliga:

Räkenskapsåret 2012-03-06 – 2013-08-31:

Resultat: - 161 812 kr.

Omsättning: 4 433 273 kr.

Räkenskapsåret 2013-09-01 – 2014-12-31:

Resultat: - 4 553 381 kr.

Omsättning: 4 239 168 kr.

Räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31:

Resultat: - 5 724 337 kr.

Omsättning: 1 922 022 kr.