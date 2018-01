En person anhållen för mord på ung man vid Järntorget: "Extremt viktigt att få reda på identiteten"

Polisen har under natten fått ett genombrott i utredningen kring mordet som inträffade på Järntorget någon gång under lördagseftermiddagen.

– Vi har en person som har anhållits som skäligen misstänkt för mordet. Jag kan inte säga något om ålder eller kön på personen. Vi vill inte lämna ut mer information än nödvändigt då det kan påverka vittnen och utredningen.

Den person som hittades död på toaletten saknade identitetshandlingar. Nu försöker polisen identifiera mannen på alla tänkbara vis. De kommer bland annat att göra DNA-analyser och jämföra fingeravtryck.

– Mannen är runt 20 år och har ett utseende som pekar på att han skulle kunna komma från Afghanistan. Han är kort och har en smal kroppsbyggnad. Det är extremt viktigt att vi får reda på vem mannen är så att vi kan börja kartlägga hans sista timmar i livet. Vi hoppas att någon hör av sig och berättar vem mannen kan vara.

Ett område kring toaletten vid Järntorget där mordet inträffade var under söndagen fortfarande avspärrad – trots att den tekniska undersökningen ska vara klar.

– Vi har fortfarande avspärrningarna runt vissa delar av torget. När det gäller ett mordfall kan det bli aktuellt med flera tekniska undersökningar. Det kan komma in nya uppgifter som leder till nya åtgärder. En polispatrull bevakar området och finns där för att ta emot tips från allmänheten.

Vad är det som tyder på att den anhållne mannen begått mordet?

– Det kommenterar jag inte. Det vi gör är att gå igenom ett stort material. Det har genomförts runt 75 förhör hittills. Vi har knackat på många dörrar för att få in vittnesuppgifter. Utredningsarbetet ledde till att vi kunde gripa den här personen.

Polisen fortsätter nu utredningsarbetet med att identifiera den mördade mannen samt hålla nya förhör med personer som kan tänkas ha kunskap om mordet.

– Det är jätteviktigt att vi får in vittnesmål från de som har besökt toaletten under lördagseftermiddagen. Vi behöver all hjälp vi kan få med att mer exakt säkerställa när brottet kan ha skett.

Under söndagen kommer polisen ha ett spaningsledningsmöte om mordfallet.

– Vi kommer att prata igenom om hur vi ska gå vidare. Nu kommer vi att fortsätta med dörrknackning och på alla sätt vi kan försöka ta reda på vad det är som har hänt.

Den som har information kan höra av sig till polisen på telefonnummer 114 14.

