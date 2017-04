Ex-ÖSK:arens mamma: "Nu ska Patrik få sig en rejäl namnsdagsöverraskning!"

– Nu ska Patrik få sig en rejäl namnsdagsöverraskning! skrattar Gun-Britt Dahlqvist när hon anländer till NA:s redaktion.

– För visst publicerar väl NA bilder på folk som har namnsdag?

Jo då, visst gör vi det, och vi slår oss ner och kikar på bilder som Gun-Britt har valt ut på sin förstfödde. Ja, Patriks pappa Göran har ju också varit med på ett hörn förstås – men nånting säger mig att den här överraskningen möjligen kan vara Gun-Britts idé från början.

– Här är en bild på oss alla tre. Den är från sommaren 1968 när Patrik var ett år.

Hon bläddrar vidare bland fotografierna, och väljer ut ännu ett:

– Och här är en från när han gick i småskolan.

Gamla bilder i all ära, men nu behövs ju även en mer nytagen, Gun-Britt har förstås tänkt på den saken också. I sin mobil har hon flera alternativ, och hon messar över en dem till mig.

– Han åker mycket skidor som du ser. Han har åkt Birkebeinerrennet tio gånger, och så Vasaloppet ett antal gånger.

Hon visar fram ytterligare en nytagen bild.

– Här är Patrik med sin tio år yngre bror Pär. Nu i slutet av april ska de åka ett långlopp på Svalbard.

Gun-Britt har inte bara tänkt på bilder, hon har även plitat ned lite anteckningar på ett papper. Inledningsvis kan konstateras att Patrik Dahlqvist föddes på Örebro BB den 22 juni.

– Han bor i Norge numera, med fru och tre barn. Men sin 50-årsdag ska han här hos oss i Sverige under midsommarhelgen.

Utöver sina föräldrar Göran och Gun-Britt ingår också Patriks syskon Pia och Pär i familjen.

– Ja, och så deras familjer förstås, fyller Gun-Britt i.

Det här med fotbollen då, och tiden i ÖSK? Gun-Britt berättar:

– Patrik har alltid gillat sport, främst fotboll och skidor. Fotboll spelade han först i Hovsta IF, där pappa Göran var tränare. Sen blev det ÖSK under Stuart Baxters, Roy Hodgsons och Rolf Zetterlunds ledning. Senare spelade Patrik i såväl Karlsunds IF och Rynninge IK.

Och så slutligen då, den där frågan som alltid är kul att få svaret på.

Varför föll namnvalet på just Patrik?

– Göran och jag var nygifta och väntade vårt första barn. En dag hörde vi namnet Patrik nämnas på radion, och kände direkt att SÅ ska han ju heta!

