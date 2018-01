Familjekrönika: Julen när vi nästan eldade upp mormor

Det är julafton. Mormor, snart 93, sitter och skrapar trisslotterna hon fick i julklapp. Men det är svårt att se, och hon lutar sig fram över bordet för att omfattas av lampans sken.

Plötsligt hörs ett fräsande ljud. Är det tomtebloss, hinner jag tänka innan jag ser att det som låter är mormors hår som brinner för fullt. För när hon lutat sig fram över bordet har hon inte bara hamnat i lampans sken, utan också rakt i bordskandelaberns ljuslågor.

Det enda jag får fram är ett förskräckt pip där jag sitter på andra sidan bordet. Mormor ställer sig helt obekymrat upp och studerar sin trisslott, medan flera centimeter höga lågor slår upp från hennes nypermanentade lockar mitt på hjässan. Det brinner rejält och jag är övertygad om att hon snart segnar ner på golvet.

Som tur är finner sig min moster som står en bit därifrån snabbt i situationen och med sina bara handflator kväver hon snabbt elden.

Mitt hjärta rusar, adrenalinet pumpar. Där det permanentade håret satt finns nu mest några brända testar. Hårbotten är full av sot och på bordet ligger hårlockar i drivor.

– Men herregud, hur gick det, flämtar jag med panik i rösten.

– Då först tittar mormor upp från sin lott: Jaså, är han här, svarar hon bara med ett finurligt leende och tittar på lotten igen:

– Ja, ingen vinst blev det i alla fall, fortsätter hon i samma oberörda ton och studerar för säkerhets skull alla skrapade julklappslotter en sista gång.

Vi andra stirrar på varandra och när vi inser att allt har gått bra, skakar vi av duken från bränt hår och öppnar fönstret för vädring. Julen när vi nästan eldade upp mormor glömmer vi nog inte så lätt, tänker jag.

På juldagen samlas vi med andra sidan av släkten hemma hos en av svågrarna. Vi äter rester och spelar spel och när klockan är sen ska vi åka hem. Ena barnet är trött och ledset, och eftersom vi har flera påsar med saker att kånka på också bestämmer vi oss för att hämta bilen och köra den ända fram till dörren, så vi kan lasta in allt på ett smidigt sätt.

Föga anar vi då att det beslutet ska få oss att bli stående ute i duggregnet i fyrtio minuter.

För plötsligt sitter bilen fast över en av stenarna som står utplacerade längs med parkeringen. Mörker och duggregn och gråtande barn och en rad med stenar… say no more …

Bilen rör sig varken bakåt eller framåt och trots att tre personer med gemensamma krafter försöker lyfta loss den är det omöjligt. Bilen sitter där den sitter och det är bara att ringa efter bärgningsbilen som till slut kommer och lyfter loss oss.

Nej, julen 2017 kommer jag nog sent att glömma.