Här införs parkeringsavgifter på Norr – se kartan med alla gator

Örebro kommun inför succesivt parkeringsavgifter på centralt belagda gratisparkeringar i staden. Senare under hösten kommer även gator på Öster att få avgifter. Under 2018 införs avgifter på parkeringar på Väster och Söder. Avgiften blir två kronor per timme mellan 08-18.

