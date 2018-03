"He´s hiding something from the rest of us" – ung Örebrokonstnär ställer ut i Wadköping

Just nu pågår en utställning "He's hiding something from the rest of us" av örebroaren Jens Haraldsson på Konstfrämjandet Bergslagen i Wadköping.

Jens Haraldsson, som är skolad på Örebro konstskola och främst jobbar med skulpturer och installationer, använder sig i den här utställningen av objekt som många har en relation till formmässigt.

”I mitt arbete är processen viktig, där sambandet mellan objekt, material och mina egna tankar ständigt pågår. Föremålen får under arbetet en egen personlighet som antingen kan förmedla min ursprungliga tanke eller säga något annat som jag får anpassa mig efter. Det oförutsägbara blir en drivkraft. I skapandet utgår jag från personliga känslor och min syn på samhället", säger Jens Haraldsson i ett pressmeddelande.

Haraldsson är född och uppvuxen i Örebro. Just nu arbetar han på Gamla teatern som verkstadstekniker vilket innebär att han bland annat bygger och målar dekor och scenografi. Tidigare har han arbetat både som snickare, murare och för Open Art. I fjol ställde han bland annat ut i Chicago.

Utställningen pågår till och med 1 april.