Helgkollen: 100 dagar till studenten – och en massa after work för löneslavar

För alla som sett norska tv-serien Skam kan den svenska uppladdningen för studenten verka rätt blygsam. På lördag är det dock dags: Både Frimis och Ritz ordnar 100 dagars-fest, som i hundra dagar kvar av gymnasiet. Nedräkningen kan börja!

Även de som jobbar ska förstås också lockas ut en lönehelg, och krogarna aviserar afterwork: På Frimis i form av schlager med Nanne Grönwall (hon framträder även lördag på samma ställe), på Ritz musikshow med Rydell & Quick, och på American Drive-in (vid Truckstop) rockabilly med lokala Blue Mountain Hillbillys. Mer lokalt blir det på Lip på lördags, dit Örebro Blues Jam flyttar sina sessioner.

Den som följt Så mycket bättre vill kanske inte missa Tomas Anderson Wij på Conventum på fredag, och proggnostalgikern kan boka in 40-årsjubilerande Nationalteatern på lördag.

Satin fortsätter vårens klubbsatsning: På fredag är andra gången med temat hiphop och r&b, med DJ Jim och Hasan Ramic. Fler klubbar arrangeras utanför den vanliga krogmiljön - som Shoes & Crackers , en ny soulklubb som öppnar på Kulturhuset, och på lördagen intar Klubb Skattkistan Rosängen medan omtalade Klubb Mono fortsätter att mysa till i Örebro konserthus.

Och därmed har vi kommit fram till helgens tre utvalda tips:

1. Sarah Klangs mörka stämma

"På spåret" lyckas ofta pricka in spännande gästartister, och för Sarah Klang blev det också ett sorts genombrott. Flera framträdanden har varit slutsålda, och nu kommer hon till Klubb Mono. Har du inte lyssnat in dig? Det behövs inte, lovar! Det här är musik du kan ta till dig direkt. Dessutom kommer hon i sällskap av Vulkano, som bland annat har sitt ursprung i Those Dancing Days.

2. Skönheten i saltglaserad keramik

En konsthantverkare följer förstås sin egen linje medan inredningstrender kommer och går – men USA-bördiga värmlänningen Steven Jones vedugnsbrända och saltglaserade keramik ligger verkligen precis rätt i tiden. Intresset för avskalad brukskonst med tydliga spår av hantverket är på väg tillbaka, ja även de bruna tonerna har fått komma tillbaka i finrummen.

3. Svart humor om Stalins död

Premiärkvällen var slutsåld, men fredag och på söndag finns åter chansen att se "The death of Stalin" på Bio Roxy - och nu ska det bli av! Sylvass satir om maktspelet efter diktatorn Stalins död 1953 där komiker som Steve Buscemi och Michael Palin spelar Chrusjtjov och Molotov. Filmen har beskrivits som politisk humor med dagsaktuell bäring - men har även förbjudits i flera före detta Sovjetstater.