Helgkollen: Zombielopp och maskeradtema på stadens nattklubbar

Här hittar du en del av vad helgen har att bjuda i nöjesväg.

Fredag:

Strömpis, 21-02: Halloween-tema, fem dagar av fest 27 oktober – 4 november.

Satin, 22:00-02: Halloweenfesten del ett. Med DJ Acai och Johannes Danielsson.

Frimis: 17:00-22:00: Rock-afterwork. Lipstick & Whiskey spelar.

Ritz, 17:00-22:00: Afterwork med Rydell & Quick. Därefter 22:00-02:00 Halloween-fest med Sean Kingston.

Harrys, 21:00-02:00: Klubb Kosmos kör sista rycket innan vinteruppehåll.

East West, 22:00. Irländsk kväll med Tullamore brothers.

Lördag:

Satin, 22:00-02:00: Halloweenfesten del två. DJ Samvice.

Frimis, 22:00-02:00: Halloweenparty.

Ritz, 22:00-02:00: Halloween.

Harrys, 22:00-02:00: Fifo- Halloween-event.

Kulturhuset, 21:00- Zombieloppet Run for your lives officiella efterfest ”End of the world party” med Dead by April, Lillasyster och Captain Crow.

East West, 22:00. The Bland har släppt nytt album.

