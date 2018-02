Helgtipsen: Roa dig - men först en rejäl konstrunda med fotografier

Ofta när jag går genom stan på kvällen blir jag fascinerad över hur mycket folk som verkar träffas ute. Örebroare i alla åldrar verkar njuta av ett allt större utbud av restauranger och barer. Till och med när jag råkat hamna på Bishops klockan fem en måndag har det sjudit av liv. Men hur är det egentligen med dansgolven? Förra veckan ringde jag runt för ett krogsvep inför våren, och kom att prata med Martin Qvarfordt, evenemangsansvarig på Satin, om att det förr kunde det vara flera hundra personer på krogen mitt i veckan. Men vad hände egentligen med tisdagar på Satin och torsdagar på Harrys? Det kan handla om att vilja leva mer hälsosamt och begränsa festandet till helgen, eller att det är enklare att svepa höger på mobilen i stället för att ragga på krogen.

Men om unga i dag blivit lite mer sparsmakade när det gäller utgång och party så kan det bli viktigare att locka med temakvällar och något mer speciellt. Klubb Mono, som du kan läsa mer om intill, är ett helt eget koncept skapat i Örebro. I kväll lovar också Strömpis att gå "all in" på djungel och neon, på Ritz spelar partybandet 2 blyga läppar, medan Satin satsar på temat Rewind, med låtar från 80- till 00-tal. Den som vill upptäcka synthpop från Sundsvall kan i stället ta sig till East West, där kvartetten Delorian spelar.

Just nu går det att se mycket fotokonst i Örebro - passa på!

Men allt kan inte handla om musik och nöje. Foto är en högaktuell konstform, och den som vill bekanta sig med den har just nu flera tillfällen i Örebro.

Här kommer tre tips för en konstrunda i helgen

1) Naturbilder som du aldrig sett dem förr.

På Black Door Gallery strax nedanför Järntorget och hos Konstfrämjandet i Wadköping hittar du de märkliga bilderna av Inka och Niclas Lindergård. Det är svårt att tro att de inte alls är photoshoppade, de speciella effekterna kommer i stället från filter och blixtar. Missa inte fotografierna som hamnat på stenar och träbitar. ”The Belt of Venus and the shadow of the Earth” visas till 11 februari.

2) Grannlandet mitt ibland oss

Bastun är bara en ingrediens när Agnes Thor skildrar dagens Sverigefinnar i Örebro län, där detaljerna ofta får tala: den övergivna gröttallriken på det dukade bordet med rönnbärsklasen, en hand som sätts i midjan eller lyfts i en gest. Bilderna går att se i sin egen rätt, men till materialet hör också intervjuer av journalisten Lisbeth Axelsson, och allt bevaras av Arkivcentrum i Örebro län för framtiden. "Finland finns inom mig" pågår till 25 februari på Örebro läns museum.

3) Småbarnspappor

Som fotokonst betraktad är den här utställningen kanske inte så märkvärdig. Här visas bild efter bild på en pappa med barn i ögonblick av härlig kontakt eller vardaglig multitasking. Johan Bävman vågar ändå inte riktigt låta bilderna tala för sig; varje foto har också en kort, berättande text. Men upprepningen av att läsa om pappa efter pappa har sin effekt, och det är förstås också intressant att fundera över vad som provocerat i andra länder. "Swedish Dads" visas till 18 mars i Wadköpingsrummet.