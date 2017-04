Ingen tryckt papperstidning i dag – så läser du e-tidningen elektroniskt

Det handlar dock inte om tidningar tryckta på papper, utan om e-tidningar som kan läsas elektroniskt.

Samma sak kommer sedan att ske på alla helgdagar då det inte har kommit ut tidningar tidigare.

Malin Nyström och Stellan Norén, nyhetschefer på NA, berättar om satsningen.

Varför börjar NA att ge ut e-tidningar på helgdagar?

– Vi tycker att våra kunder ska ha tillgång till en tidning alla årets dagar, säger Malin Nyström.

– Och tekniken finns ju där. Det finns ingen anledning att inte komma ut, säger Stellan Norén.

Sedan många åt publiceras ju nyheter på na.se på helgdagarna. Räcker inte det?

– Det finns en del som gillar att läsa på webben, andra vill ha en traditionell tidningssida, då vill vi kunna leverera en sådan, säger Malin Nyström.

– Vi vet att många vill ha materialet presenterat som på en tidningssida, sorterat och strukturerat, säger Stellan Norén.

Den här satsningen innebär ju ett merarbete. Har företaget förstärkt personalstyrkan?

– Nej, man har gjort bedömningen att vi klarar det här med befintlig personal. Och om vi inte gör det så får vi se över prioriteringarna, säger Stellan Norén.

Och kan läsarna få ett litet förhandsbesked om vad man kan läsa om i e-tidningarna i påskhelgen?

– Påsken är ju en stor sporthelg, och det kommer att märkas, säger Stellan Norén

– Och så blir det material med anknytning till påskhelgen, säger Malin Nyström.

Kan ni säga något mer om vad som ligger bakom den här satsningen?

– Det är ett logiskt steg, lika självklart som när vi började ge ut tidningar på söndagarna för ett antal år sedan, säger Stellan Norén, och avslutar:

– Nu finns det inga så kallade tidningsfria dagar längre. Det begreppet är raderat.

Så tar du del av eNA

Som prenumerant på något av våra nyhetspaket Komplett, Helg eller Digital har du tillgång till e-tidningen, som är en digital version av papperstidningen. E-tidningen läser du smidigast via vår e-tidningsapp eNA. I appen får du tidningen anpassad för mobil eller surfplatta, du kan söka i tidningsarkivet och läsa nedladdade utgåvor offline. Ett tips är att vara uppkopplad mot wifi när du hämtar dagens tidning.

Hur gör jag?

1. Om du som är prenumerant inte redan har inloggningsuppgifter, behöver du skapa det. Gå in på na.se och klicka på ”Logga in” i det övre högra hörnet på sajten. Klicka sedan på länken ”Klicka här” längst ner i rutan. Följ instruktionerna för att skapa dina inloggningsuppgifter.

2. Ladda ner eNA till din mobil eller surfplatta via App Store eller Google Play. Logga in med de inloggningsuppgifter som du har skapat. Du behöver bara logga in i appen en gång per enhet, sedan är du alltid inloggad.

3. Vid problem, ring 019-15 51 50 mellan klockan 08.00 och 13.00 (endast långfredagen).

Fakta:

Dagar då NA kommer ut som e-tidning:

Nyårsdagen

Trettondagen

Långfredagen

Annandag påsk

Första maj

Kristi himmelfärdsdag

Nationaldagen

Midsommardagen

Alla helgons dag

Juldagen

Annandag jul