Anmälan kom in till polisen vid halv fem-tiden på söndagen. Enligt anmälaren har någon brutit sig in i huset via ett fönster. Ett kassaskåp, en kristallkrona och smycken har bland annat stulits vid inbrottet.

Enligt polisen ska brottet ha skett någon gång sedan den 22 december.

Polisen kommer att genomföra en brottsplatsundersökning.