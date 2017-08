Kommunstyrelsens ordförande skulle träffa amerikanska ambassadens delegation – fastnade i hiss: "Har min macka och viss kontakt med omvärlden"

I ett skämtsamt inlägg på Facebook beskriver Kenneth Nilsson hur han fastnade i hissen:

"Skulle köpa macka. Den syns för övrigt i bild. På vägen tillbaka bestämde jag mig för hiss för att slippa svettas i varma Rådhuset. Hissen har nu slutat gå och jag har stått här själv i tio minuter. Jag har min macka och viss kontakt med omvärlden."

Kenneth Nilsson var på väg för att träffa den amerikanska ambassadens delegation.

"Till amerikanska ambassadens delegation som snart kommer hit: please waita a little stund. Beright back, tror jag. Don't take the hiss!", skriver han i sitt Facebookinlägg.

Efter cirka 30 minuter kom Kenneth Nilsson ut ur hissen. Då hade han sysselsatt sig med att svara på de kommentarer han fått på Facebookinlägget.

– Sådana här saker gör att man också kan förstå när motsvarande sak händer på ett äldreboende eller en skola. Men en liten hissincident för mig i Rådhuset kan jag leva med, säger han till NA.

Kommunstyrelsens ordförande avslutade sitt Faebookinlägg följande mening: "Ps. Det blir inga extra anslag till hissar i kommunkoncernens administrativa byggnader, om någon nu hoppats det."