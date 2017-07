Kortare försening på Vinöfärjan under morgonen

Först meddelade Trafikverket att 9.15 och 9.45-avgångarna var inställda. Det skulle gälla både till och från Vinön, enligt en trafikmeddelande.

Men efter att Trafikverket varit i kontakt med rederiet visade det sig att det bara rörde sig om en mindre försening, uppger Trafikverkets pressjour.

– Det enda man hade var ett byte av skeppare, som ledde till en försening på fem minuter, säger Sven Lindberg på Trafikverkets pressjour.

Klockan 10.15 uppger Trafikverket att Vinöfärjan går som vanligt.

På tisdagen ställdes två avgångar in under morgonen, och förra veckan ställdes avgångar in på grund av sjukdom.

