Krönika: "Nu tar man Rudbecksskolan för given"

I inledningen av Christer Blohms bok ”Skolan som fick Sverige att rulla- och att rulla lätt” finns ett makalöst häftigt fotografi på Rudbecksskolans avgångsklass från 1872. Tolv allvarliga unga pojkar i stiliga kläder och hattar. De ser alla mycket äldre ut. Tittar man snabbt skulle det lika gärna ha kunnat vara ett foto taget någonstans i den amerikanska vilda västern. Blickar rätt in i kameran, bestämda och klara för en stor framtid. Vissa fotografier väcker bara något i en. Några av dessa pojkar skulle senare ge sig ut i världen ifrån lilla Örebro och utbildningen på Rudbecksskolan. Ryssland, USA, Sydafrika. Andra stannade i Sverige. Några blev gamla, andra dog unga. Bilden är den perfekta introduktionen till resten av boken.

Christer Blohm och jag är inte släkt trots efternamnet men vi ses på ÖSK-matcher och ibland på gatorna utanför skolan då jag är granne med den gamla borgen vars fasad under denna mörka årstid mystiskt skapar skuggor i omgivningarna. Hade Rudbecksskolan stått i Edinburgh eller York hade jag troligen gått runt och fotograferat byggnaden men nu tar man den för given där den står mitt i centrala Örebro med sin intressanta historia. Christer är lärare på skolan och redan för ett drygt år sedan visste jag att boken var på gång och varför han ville skriva den.

När jag tänker, eller tidigare tänkte, på Örebro under 1800-talet och början av 1900-talet så var det nog på en liten obetydlig stad. Innan någon skriker till här så visst vet jag att det hänt en hel del historiskt viktiga händelser i staden där man möts och alltid mötts. Men nog blev jag överraskad av att den som skapade den första Volvon gick på Rudbecksskolan liksom den som startade Svenska kullagerfabriken SKF. Det är inga småföretag och för Sverige och världen viktiga innovationer. Boken är fullsmockad av häftiga små berättelser och skolan har definitivt bidragit till det svenska samhällets utveckling på flera nivåer. Även om den moderna skolan med andra utbildningsinriktningar skapat fluffigare nöjes- och sportprofiler av hygglig nivå, och de har förstås även dom bidragit på sitt sätt, så är det för mig personligen de äldre levnadsberättelserna som kittlar mitt intresse. Som han som var spion åt bröderna Nobel, den första kvinnan som tog examen och ”Trefasgubben” Wenström.

