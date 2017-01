Långa väntetider till NA:s växel

Det är långa väntetider till NA:s kundcenter sedan i måndags. Det tar också lång tid att få svar via mejl.

– Vi har en spärr på max 25 minuters kö, sedan blir man ombedd att ringa en annan tid. I tisdags när denna spärr inte fanns var kötiden 2 timmar. Totalt ligger det 1100 mejl på kö, säger Kim Ekström, chef för Kundcenter på NA.

Anledning till väntetiderna tror han är lanseringen av Plus. Under onsdagen lanserade NA en märkning av artiklar på webben som ska markera god lokal journalistik. För att läsa de Plus-märkta artiklarna måste läsaren logga in på ett konto. Det kostar också pengar att läsa det Plus-märkta materialet. Många läsare har frågor om hur de ska göra för att kunna läsa Plus-artiklar.

– Vi jobbar för fullt med att hantera kötiderna på prenumeration både kortsiktigt och långsiktigt. Men det är svårt att säga exakt när det kommer att lätta, säger Kim Ekström.

NA:s Kundcenter hanterar alla 28 tidningstitlar i Mittmedias koncern.

– Tips är att sköta till exempel adressändring på nätet. Det går dessutom snabbare om man själv gör det. När detkommer till Plus så har NA redan bra information på nätet som man kan läsa, säger Kim Ekström.