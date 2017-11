Lista: Här är artisterna med Örebrokoppling som tjänade mest under 2016

Det är Nyhetsbyrån Siren som har sammanställt en lista över de svenska artister, grupper, låtskrivare och musikproducenter vars bolag omsatte mest pengar.

Hitmakaren Max Martin kammade hem en vinst före skatt på 172 miljoner kronor via sina två bolag under 2016 – överlägset mest bland den svenska musikeliten.

Toppen domineras av låtskrivande män och den första kvinnan på listan, Tove Lo, ligger på trettonde plats. Max Martins vinst var mer än dubbelt så stor som förtjänsten för tvåan på inkomstlistan, producentpartnern Shellback. Blekingebördige Johan Schuster, som han egentligen heter, gjorde ett rörelseresultat på 82 miljoner kronor. Tredjeplacerade Rami Yacoub drog in 57 miljoner kronor, en raketutveckling jämfört med stjärnproducentens vinst på knappa åtta miljoner under 2015. Bland de tio första i sammanställningen återfinns även välkända namn som Håkan Hellström, Avicii och Benny Andersson. Samtliga 100 musiker tjänade över en miljon kronor före skatt via sina bolag.

Här är de artister med Örebrokoppling som tjänade mest efter skatt:

■ Zara Larsson, Haza AB: 9 987 000 kronor

■ Andreas Romdhane och Josef Svedlund (musikproducenter), Lady of the lake music AB och Queenstreet Content AB: 8 852 000 kronor

■ Björn Skifs, Piscon AB samt Iotac AB: 8 576 000 kronor

■ Per Gessle, Roxette Productions AB: 8 206 000 kronor

■ Josef Svedlund (musikproducent), Phatfly Music AB: 5 902 000 kronor

■ Peter Jöback, Sinclair entertainment AB och Mainly Music AB: 5 488 000 kronor

■ Benkt Söderberg (pappa och producent till First Aid Kit): 5 196 000 kronor

■ Magnus Uggla, Guldoch AB: 3 891 000 kronor

■ José Gonzales, Plumosus AB: 3 091 000 kronor