Mammans vädjan efter barnens mardrömmar: ”Inget bus eller godis hos oss”

Örebromamman Caroline Rosenqvist tröttnade och satte upp den här lappen på dörren:

Hon tog också en bild på lappen och la ut den på Instagram med en längre förklarande text:

”Är det bara jag som inte riktigt är med på tåget här? Överallt blir kidsen överraskade av liemän, döskallar, spindlar stora som tält etc etc. Är det bara mina barn som reagerar? […] Jag kan välja bort spökvandringar på Slottet och jag behöver inte ta med barnen genom stan på Zombierun men t.om att handla mat just nu är svårt med lilltjejen för de huvudlösa männen och spindlarna finns även på Ica… Inputs?”.

I kommentarsfältet har hon fått medhåll från flera andra föräldrar. Bland annat konstaterar en att "det är för rått", ytterligare en annan kommenterar att "Pumpor, ljus och ev lite godis är ok, men ogillar starkt liemän, monster m.m".

