Mia Skäringer börjar nya turnén i Örebro

Den nya föreställningen är enligt ett pressmeddelande ”en rejält uppdaterad version av tidigare föreställning”. Den heter ”Avig Maria – No more fucks to give”.

Turnépremiären blir på Conventum i Örebro den 2 november. Ytterligare åtta städer i södra och mellersta Sverige innan turnén avslutas i Stockholm den 24 november.

Biljetterna släpps den 16 mars.

”Nu har männen pratat sedan dinosaurierna dog ut. Det här är mina 90 minuter. Avig Maria är en föreställning om att äga sig själv, vara kvinna på sina egna villkor”, skriver Mia Skäringer själv om föreställningen.