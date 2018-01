"Mr Forward" till minne: "Roland Söderberg levde och led med sitt kära Forward"

Säg Mr Forward kort och gott - det räcker.

Under stora delar av sitt liv levde och led Roland Söderberg med sitt kära Forward. En legendarisk idrottsledare som efter en längre tids sjukdom somnade in någon vecka före jul och sin 83:e födelsedag.

Han värvades som ledare till Örebroklubben redan som 17-åring, faktiskt som färsk distriktsmästare i ÖSK:s pojklag. Storebror i stan som han senare under åren hade så många duster med

Sport och affärer var Rolands stora intressen i livet. Han drev en egen Icabutik på Köpmangatan i 18 år innan han anställdes som administratör, i praktiken klubbdirektör, i BK Forward. Men det var en titel som Roland inte ville ta i sin mun. Han trivdes bäst bland grabbarna och gubbarna på Trängen eller nere på bingon.

Hans första klipp var att starta en automatbingo i stan i föreningens namn. I början av 1970-talet fanns ingen bingoallians i Örebro. Då var det privata intressen som styrde bingon.

Bingon blev under många år en mjölkkossa för föreningen, men när klubben tvingades börja spela åt andra klubbar försvann den stora förtjänsten för Forward och Roland valde att ta över istället för att lägga ned verksamheten.

Men han var inte bara en pionjär inom den föreningsdrivna bingon i stan. Under Rolands ledning arrangerades tivoli på Trängen. Med dåtidens stora artister som Jan Sparring och trollkarlen Truxa drog tivolit i slutet av 1970-talet in en kvartsmiljon kronor per år till klubben. Logdanser i curlinghallen och tidningsdistribution samt vågspelet med att ta hit det engelska storlaget Liverpool FC 1986 var andra uppslag som minskade kostnaderna för "talangfabriken" på Väster.

Vi är många som med glädje minns mötena med Roland. Privat gick han hem i alla läger. En skön kompis som i sin krafts dagar var full av tokiga upptåg. Och hem till Adolfsberg var alla välkomna. Ung som gammal. Hustru Karin och Roland var gästvänliga som få

Men han fick aldrig njuta av livets höstsol med resor till sol, bad och värme. Något som han annars uppskattade.

När Roland gick i pension drabbades han av en ögonsjukdom och tio år senare blev han blind. Så Roland som älskade att läsa tidningar och följa sport både live och på tv fick nöja sig med radion och rapporter från gamla ledare och spelare

Vila i frid, Roland - tack för din vänskap.

Håkan Bågenvik

för vännerna och BK Forward

Vill du skriva ett minnesord?

NA publicerar kostnadsfritt minnesord efter nyligen avlidna personer. Vi avvaktar dödsannonsen och publicerar sedan minnesordet.

Några saker att tänka på:

► En bra maxlängd är cirka 2 500 tecken, då minnesordet annars blir för texttungt. 2 500 tecken motsvarar ungefär en A4-sida text.

► Undvik att skriva i du-form, eftersom texten ju riktar sig till NA:s läsare.

► Av upphovsrättsliga skäl kan vi inte publicera utdrag ur dikter och sånger.

► Vi publicerar gärna en bild av den avlidne.

► Glöm inte dina kontaktuppgifter, om vi behöver fråga dig om något.

Om du vill mejla: [email protected]

Om du vill skicka brev: NA, Familjeredaktionen, Klostergatan 23, 701 92 Örebro.

Om du har frågor: Mejla till [email protected] eller ring 019-15 50 90.

Redaktionen kan komma att redigera insänt material.