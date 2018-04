Nostalgispecial: Shout Out Louds

Läs också: Indiespäckad lördag på Klubb Mono med Les Gordons och Shout Out Louds

Så här skrev NA:s recensent Håkan Pettersson om spelningen på dåvarande Klubb Smart i maj 2007, när bandet kraftigt försenade, efter halv ett på natten, klättrade och kravlade sig över staketet till scenen:

"Det var en lördagskväll laddad för publiksuccé, en musikaliskt förväntansfull afton och en i övrigt glad konsertkväll. Och jag tror konserten med Shout Out Louds infriades i nästan alla kategorier."

Konserten fick fyra av fem i betyg, eftersom den "låtmässigt och musikaliskt innehöll en mängd delikata detaljer som slår det mesta av årets konserter. Som det mäktiga slutet med extralåtarna."

2007 hade bandet alltså nått den breda publiken, men NA:s creddiga nöjesredaktion hade förstås koll betydligt tidigare. Att det "hajpade Stockholmsbandet" Shout Out Louds skulle spelas på Kåren den 28 maj 2003 nämndes flera gånger. Det var gruppens första riktiga turné efter ett antal strö-gig, med bara en EP i bagaget.

Adam Olenius har en av de mest begåvade sångröster det här landet skådat.

Den 29 november 2003 spelar också Shout Out Louds på NA:s egen Menygala på dåvarande Down Town/Sombrero på Storgatan, tillsammans med bland andra bob hund och Miss Universum.

Från Emmaboda-festivalen 2004 utnämner NA:s Joakim Johansson Shout Out Louds till bandet med melodierna: "Även om deras debutskiva blev en smula ojämn kan man inte dölja två saker: 1. "100 degrees"-ep:n är helt jävla fantastisk. 2. Adam Olenius har en av de mest begåvade sångröster det här landet skådat. För bara ett år sedan var Shout Out Louds blyga och försynta, men när de äntrar stora scenen under festivalens sista dag gör de det som festivalens näst mest självklara head line. Kids sjunger med, kids dansar, vuxna män stampar lite lätt med foten i backen och i "Hurry up let's go" håller vi alla händer och skriker "Don't wanna miss a thing" tills myggen flyr i panik. Okej, nån mumlar "sell out" precis bredvid mig. Men det är ju på något sätt precis så det ska vara."

