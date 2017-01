Örebroarna har sparat ännu en miljon liter vatten per dygn - trots storhelgerna: "Glädjande, men förvånande"

– Jag är positivt överraskad. Jag hade inte förväntat mig det här resultatet, att så mycket vatten fortsätter sparas trots att vi har haft två stora mathelger, säger Leif Rehnberg, verksamhetschef för Örebro kommuns vatten och avlopp.

– Men sparandet måste fortsätta, situationen är fortsatt mycket ansträngd, fortsätter Rehnberg.

Under tisdagen kom uppgifterna över hur mycket vatten som örebroarna har förbrukat under de senaste två veckorna. Återigen var det en minskning med närmare en miljon liter vatten per dygn. I grafen här intill syns mängderna – från drygt 32 miljoner liter per dygn i julveckan, som var vecka 51, till drygt 31,1 miljoner liter i nyårsveckan, vecka 52.

I månadsskiftet oktober-november låg förbrukningen i Örebro på drygt 33, 6 miljoner liter vatten per dygn. I början av december, bara en vecka efter att Örebro kommun gått ut med sin vädjan till invånarna att spara på vattnet, sjönk förbrukningen med med drygt en miljon liter per dygn, till drygt 32,4 miljoner liter.

Veckorna efter det fortsatte örebroarna spara på vatten – om än i något måttligare tempo.

Nu tycks sparandet ha fått ny fart.

– Jag hade inte trott det, efter helger då vi lagar mycket mat och är mycket inomhus med allt vad det innebär, säger Leif Rehnberg.

– Samtidigt kan det vara viktigt att jämföra med statistik från tidigare jular och nyårshelger för att veta om det brukar synas en så markant minskning som den vi nu tycker oss se.

Resultaten av den senaste månadens uppmaningar till att spara vatten ska analyseras – men det går inte att dra några snabba slutsatser, enligt Leif Rehnberg och Ulrika Palmén, enhetschef för kundservice för vatten och avlopp inom Örebro kommun.

– Vi har inte sådan fakta sammanställd att vi kan se var det har sparats på vatten. Vi kan inte se om det är privatpersoner eller företag som sparar mycket, säger Ulrika Palmén.

Kan det vara företag som minskat sin verksamhet under helgveckorna?

– Så kan det vara, men vi vet inte om det är så, svarar Ulrika Palmén.

– Skolor och förskolor har delvis haft stängt, där minskar vattenförbrukningen – men å andra sidan är barnen hemma, mat lagas hemma och de går på toaletten hemma, så det bör inte ge en minskning totalt sett, säger Leif Rehnberg.

– Troligen är det tack vare att den stora allmänheten, många privatpersoner, sparar på vatten som förbrukningen har fortsatt minska, fortsätter Rehnberg.

Bakgrund till dricksvattenproblemet

► Från juni till nu har det regnat ovanligt lite i Örebroområdet. Vattenstånd i sjöar och vattendrag är därför mycket lågt.

► Under hösten stod det klart att dricksvattensituationen för Örebro kommun var mycket ansträngd. Vattenståndet var mycket lågt i det tre sjöarna Ölen, Storbjörken och Toften som förser Svartån med vatten. Svartån är Örebro kommuns dricksvattentäkt.

► 14 november sa Leif Rehnberg, verksamhetschef för vatten och avlopp inom Örebro kommun, till NA att situationen var allvarlig och att det kunde bli åtgärder.

► 1 december beslutade Örebro kommun minska flödet från de tre sjöarna till Svartån för att säkra fortsatt flöde framöver. Kommunen gav den allvarliga uppmaningen till örebroarna att spara på vatten.