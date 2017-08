Örebroforskarens släkting dog i fabriksexposition – nu arbetar han för att förhindra gasolyckor med hjälp av robotar

Fabriken jämnades med marken vid en explosion i Baden Baden i Tyskland den 18 september 1973. Under fabriken hade en ledning med naturgas börjat läcka. Därför exploderade hela fabriken när Achim Lilienthals släkting tände en lampa i lokalen.

Nu utvecklar robotforskaren en billig sensor som kan upptäcka gas. Ofta är sensorer för att upptäcka gasutsläpp för dyra för att sätta upp på flera ställen, skriver Örebro universitet i ett pressmeddelande.

– Ofta kan du inte känna lukten av gas men om vi använder robotar som redan finns i området och ger dem ett luktsinne kan de varna människor, säger Achim Lilienthal, i pressmeddelandet.

Achim Lilienthal och en grupp internationella forskare har använt en så kallad Mox-sensor, som kan upptäcka om det finns gas i ett rum, och hitta källan till utsläppet.

Vi har vidareutvecklat en prisvärd sensor, billig nog att sätta på alla robotar, även om deras främsta uppgift inte är att upptäcka gas

Forskarnas mål är att sensorer ska finnas på fler platser för att olyckor likt den i Tyskland ska kunna undvikas.

Under en stor internationell konferens i Montreal i Kanada vann Achim Lilienthal pris med sina forskarkollegor för bästa artikel. Under konferensen träffades forskare och ingenjörer för att dela med sig av sina senaste upptäckter. Victor Hernandez Bennett och Erik Schaffernicht fick ta emot priset tillsammans med Örebroforskaren under konferensen, som heter International symposium on olfaction and electronic nose.