Pelle Blohm: "En sjuk slutsats – njut av livet medan vi har det"

Mellandagar. Blicken vänd mot det nya året. Ett mejl som damp ner från en vän på andra sidan jordklotet. ”Christmas news: I'm all clear. Tumour free! Jag är frisk. Ingen tumör! Livet går vidare.

Det blir bara bättre i världen sa också den liberale debattören Johan Norberg i en debatt i Aktuellt förra veckan, Vänsterpartiets riksdagsledamot Ali Estabi tyckte det samma. Men av en annan anledning. Högeroch vänster. Även när man nu var överens var man ändå tvungna att hitta enanledning till att inte vara överens. Samhällsklimatet!

Vi blir sjuka av negativa nyheter, sa nån. Åtminstone sjuka av oro för att allt med största säkerhet kommer att gå åt helvete alldeles snart. Allting tyder ju på det. En gigantiskt big bang med Putin och Trump på varsin missil över himlavalvet och deras hangarounds hängandes i bakhasorna och alla vi andra här nere på jorden med cyanidkapslar i bakkäken för snabb likvidation till tonerna av Kent-fansens begravningsmarsch i huvudstaden. Ur led är tiden i galenskapen…

Eller också lyssnar vi på dom som menar att världen bara blir bättre och bättre om man ser det stort och brett. Men positivt och glatt säljer inte värst bra. Om det inte är jul och alla vill se på romantiska komedier som alla slutar med lycka. Annars är det väl mest död, våld och kriminalkommissarier som väcker lusten?

Förvisso säljer väl positiva självhjälpsbranschen hyggligt också. Dom vet verkligen hur man snor folk påpengar. Och kanske är behovet även ett symptom på de där skräckhistorierna vi matas med. Nyheter som kräver mental intravenös partisanmassage med oljor från Bukarests avloppssystem i bokform som botemedel. 695 spänn för boken och en veckas slappna-av-kurs i Barkbodas indian tipis som extra bonus för 14 lakan.

Blicken mot det nya året va det ja. Jag slänger ut den redan nu när jag har chansen. Några brudar och ballonger lär det väl inte bli. Som en gammal kollega en gång inledde ett sportprogram med. Han blev inte kvar så länge.

Men min numer tumörfria vän skrev till mig: ”Det har förändrat livet och lärt mig värdet att vara här just nu. No time to loose.”

Om alla bara blev friska efteråt så borde alla få testa att vara sjuka. En lika sjuk slutsats. Det kanske är det vi ska ta med oss in i det nya året? Njuta av och uppskatta själva livet medan vi har det.

Listan: Tre sköna klyschor sagt av:

1. Lagidrottaren:

”Satsningen är spännande och jag vill verkligen varamed på den här resan.” Googla och bli överöst av nya resor i lagidrottens värld. Jag som gillar resor. Borde jag bli vid min läst?

2. Fotbollsklubben:

”Vi har följt den här spelaren under en lång tid ochär glada att ha knutit hen till oss.” Betyder rätt ofta: Vi fick tips om denhär fria spelaren förra veckan och slog till direkt när chansen kom. Hoppas bara det blir bra.

3. Klassikern:

”Vi har fullt förtroende för tränaren.” Sagt av styrelsen i klubb i kris och betyder: Vi letar som galningar efter ny tränare. Så fort vi får klart med nån så ryker den vi har.