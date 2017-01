Sjukhusens IT-haveri: ”Delar av systemet är uppe”

Under fredagsmorgonen havererade sjukhusens IT-system och verksamheterna fick ersätta digitala journaler med papper och penna. Under eftermiddagen samlades Region Örebro läns IT-experter för ett krismöte. Och under fredagskvällen pågår fortfarande arbetet för att lösa haveriet.

– Vi har inte hittat felet, det kan jag inte påstå, säger Gert Roos.

Men delar av systemet ska vara igång och Gert Roos har en teori om vad som kan orsaka felet.

– Något går snett och det är ofta kopplat till att det är mycket användare igång.

Både intern personal och experter från leverantören jobbar för att lösa problemet.

– Vi håller på att följa lite olika trådar för att få systemet att fungera. Delar är uppe och snurrar men det är få användare inne en fredagkväll, säger Gert Roos.

Felsökning pågår under kvällen och kommer att fortsätta under helgen - ännu finns det ingen prognos om när felet kan vara avhjälpt.

