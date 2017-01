Stor debatt efter NA:s artikel om könsuppdelningen på Adolfsbergsskolan

Läs artikeln på na.se: Delade meningar när Örebroskola delar upp i tjej och killklass – "Folk är jättemissnöjda och upprörda"

Här är ett axplock från kommentarsfältet:

Sara-Karin Olsen Jag blir så trött så håret grånar. Är det så här ni gör när ni jobbar med jämställdhet och känsliga frågor? Jävla trams! Prata om saker så som de är! Acceptera inte ett kränkande beteende oavsett vem som utför. Nu kränker skolan alla elever, bra jobbat!

Louise Belchior Var inte så snabba att döma, ha lite tilltro till dessa lärare och rektor som med all sannolikhet lagt ner enorm tid och kraft på att tackla de problem som de anser är så pass allvarliga att de känner att de vill göra en så drastisk åtgärd (under en begränsad tid). Vi kan inte veta vad som ligger bakom! Börja tro på de lärare som ger allt för deras elever dag ut och in. /Lärare

Robin Nilsen Att separera pojkar och flickor på det här sättet hör hemma i medeltiden, inte ett modernt och jämställt samhälle. Dessutom märkligt att rektorn anser sig ha rätt att bestämma elevernas könstillhörighet. Inte undra på att den psykiska ohälsan bland unga hbtq-personer är så dålig när man möts av det här i skolan.

Falk Edetun Jessika Varken föräldrar eller elever fick reda på detta innan. Utan vi får ett mejl hem där det står att projektet ska pågå i 6 veckor, för att vissa elever inte har känt sig bekväma , inte blivit sedda och att de ska få nya perspektiv på livet, min son går sista terminen i 9:an och går i killklassen. Sociala experiment kan de göra tidigare, inte sista terminen, nu lägger många av ungdomarna energi på att vara irriterade. Jag försöker som förälder att stötta och Peppa honom att 6 veckor går fort, vi får göra det bästa av situationen, hitta de små fördelar som kanske kommer ut av det här.

Ingmarie Hedlund Hur tänker man här??? Får de göra på detta vis?? Hur många år arbetades det inte för att flick/pojkklasser skulle bli blandade, vart är vi på väg med detta???

Linn Ahlberg Men! Helt galet och inte kan dom ha stöd från läroplanen i detta? Jag själv studerar till förskollärare och vi blir tillsagda att ständigt, i sken av vår läroplan, arbeta med jämlighet och inte skilja på flickor och pojkar. Att göra denna indelning är ju att sätta märke på vem barnen är. "Du är en pojke så att du får vara i den här gruppen... " Är det så vi vill uppfostra barnen? Att skilja på könen så fort det blir en jobbig situation? Fråga dessa elever och prata med dem istället! Ge dom inflytande istället för att vara totala auktoritärer.

Det finns miljoner vis att hjälpa de barn som har det jobbigt, men att göra en pojk- och flickindelning är inte alls något som läroplanen och dagens samhälle hurrar för, och det är något som en kompeten lärare vet om.

Jesper Widman Dålig reaktion av skolan att göra denna indelning. Även om alla ska få samma möjligheter till att utvecklas i klassrummen så är detta inte en lösning på det problemet!

Ann-Sofie Malmqvist-Lidman Jag tror det kan vara bra. Tjejer och killar är i olika utvecklingsfaser åldersmässigt speciellt i den här åldern, tjejer ligger ett steg före killarna innan de så småningom blir mer på samma nivå. Men det måste naturligtvis förankras med föräldrar och elever!

Yasmine Jakobsson Att ha uppdelade skolor/ klasser hör inte till i 2017, precis som artikeln nämnde hur kommer det att bli för trans och ickebinära? Ska dem ickebinära inte gå i någon klass alls? Detta är så diskriminerande oavsett vilket kön eller icke-kön man tillhör. Ens intelligens och utveckling sitter inte i könet, alla utvecklas olika.

Ulla Larsson Informationen man får genom tidningen ger sken av att man delar de två klasserna i pojk- och flick klasser en period. Det finns ju otaliga sätt att göra gruppindelning. Eftersom jag själv jobbat inom skolan vet jag att information till media oftast är begränsad. Det kan ju vara så även här. Vi kanske inte har fått reda på vad som egentligen beslutet grundat sig på, på grund av sekretess.

Katarina Garbergs Man smiter i från det ansvar som man har som vuxen, alltså rektor, o lärarna tar inte tag i grundproblemet: de elever som trakasserar tjejerna.

Calle Bergström Alla är individer och att generalisera personer på det här sättet är inte okej. Tror rektorn att alla killar är kompisar och beter sig på samma sätt?

Moa Helgesson Det här är diskriminering på hög nivå. Anpassa enbart efter vad som finns mellan benen? Vad jag vet så finns det personer som ser på individen och inte på könet när de skaffar kompisar, partners osv. Detta är 2017 och är rejält bakslag för alla som kämpat för att vara där vi är idag. Att vissa öppnar sig bättre för andra av samma kön är bara fördomar hos de som säger så. Många tjejer är inte som "tjejer ska vara" och många killar är inte som "killar ska vara". FÖRSTÅ DET! Sedan finns det personer som inte alls har pronomen kille eller tjej samt transpersoner. Har deras röst räknats? Varför kan inte problemet -enligt de vuxna - ligga på andra aspekter än könen och framför allt varför ger de inte barnen en jävla talan? Deras åsikt betyder faktiskt massa, och vuxna människor behöver lära sig att lyssna på dem! Vuxna vet inte alltid vad som är bäst och säkerligen inte dessa fördomsfulla vuxna som kommit fram till detta beslut. Ge pedagogerna en chans att göra och och göra rätt.

Ronny Ståhl Snacka om att gå bakåt i tiden!!!!!