Träd blockerade vägen på E18 – flera rapporter om nedfallna träd

Ett träd föll ner på E18 mellan trafikplats Hedgatan och trafikplats Ekersvägen vid Väster i Örebro under eftermiddagen. Trädet hindrade trafiken i riktning söderut. Ett larm om det fallna trädet kom in till SOS klockan 15.15. Klockan 16.00 hade räddningstjänsten varit ute på platsen.

– Vi har sågat bort trädet och frilagt vägen, säger Martin Duberg, inre befäl på räddningstjänsten.

Det kan vara blåsigt väder som fått träden att falla. Det blåste 7 meter per sekund i medelvind klockan 15.00, visar data från SMHI:s mätstation i Örebro. I Kilsbergen-Suttarboda har plötsliga och kraftiga byvindar på 18,5 meter per sekund uppmätts under fredagen.

Polis och räddningstjänst har även fått in flera anmälningar om nedfallna träd på vägar i länet.

"Polisen rekommenderar trafikanter av alla slag att vara vakna för fenomenet och anpassa sig efter förhållandet i trafiken", skriver de på sin hemsida.