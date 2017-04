TV: Kalldusch för Befriaren trots minusgrader

I dessa påsktider bör vi poängtera att det alltså inte var Jesus befriaren som duschade i parken i dag. Det handlar istället om Karl Hultström staty från 1914, med tillhörande fontän. Vanligtvis är fontänen avstängd under vintern för att undvika att den fryser till. Men när kylan återvände under påskhelgen fick örebroarna möjlighet att beskåda Befriaren trotsa vädrets makter i en ovanlig vacker inramning av is, snö och strålande sol. Om statyer kunde tala hade kanske denna sagt; Håll ut! Våren kommer!