Världskände dirigenten blir hedersdoktor vid Örebro universitet

Thomas Dausgaard har varit Örebroorkesterns chefsdirigent under nästan hela dess framgångsrika resa som inleddes vid bildandet 1995. Dausgaard kom in i verksamheten 1997.

Motiveringen för att utse Thomas Dausgaard till hedersdoktor är "hans kreativa och innovativa programsättning, inlevelserika liveframträdanden och kritikerrosade inspelningar”.

Under Dausgaards ledning har Svenska kammarorkestern gjort otaliga skivinspelningar och spelat på flera av världens främsta konsertscener och musikfestivaler, exempelvis BBC Proms i London och Mostly Mozart i New York.

Under tiden i Örebro har han också haft kopplingar till Universitetet.

"Vårt samarbete med Thomas Dausgaard har varit mycket betydelsefullt för att knyta band mellan studenter och professionella musiker. Studenterna har fått möjlighet att delta i professionella sammanhang både som musiker och kompositörer", säger Eva Georgii-Hemming, professor i musikvetenskap och prefekt på Musikhögskolan, i en artikel på Universitets hemsida.

Thomas Dausgaard har flera uppdrag vid sidan av jobbet med Svenska kammarorkestern. Han är bland annat chefsdirigent för BBC Scottish Symphony Orchestra och förste gästdirigent för Seattles symfoniorkester.

2018 blir hans sista år som chefsdirigent för Svenska kammarorkestern i Örebro och han blir istället orkesterns hedersdirigent. Nästa år tar Martin Fröst över som chefsdirigent.

