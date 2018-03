Kommunen meddelar just nu på sin hemsida att tekniker arbetar för att laga läckan och att man förväntar sig att arbetet ska vara klart i kväll. Under tiden finns vatten att hämta från en vattenpost på Oskarsparken 2. Kommunen har meddelat berörda hushåll om läckan via sms.

På kommunens hemsida finns mer information.