Det är bostäder på Vallnäsvägen 3 till 39 som just nu är utan vatten. Arbetet med att reparera läckan förväntas blir färdigt någon gång under dagen, och berörda får sms med uppdateringar. Under arbetet finns vatten att hämta på Vallnäsvägen 3.

När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat, men det är inget farligt. Mer information hittar du på kommunens hemsida.