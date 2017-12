Veckans väder: Årets sista vecka förväntas bli en blöt historia

Under måndagen ligger ett regn- och snöområde över länet.

– Det är också risk att det faller på kalla vägar och blir halt, säger meteorologen Ingrid Eronn vid väderbyrån Foreca.

Regnet, för det blir mestadels regn här i länet, drar förbi under dagen.

– Under kvällen drar det in ett nytt regnområde som kan ge inslag av snö, säger Ingrid Eronn och konstaterar att det lågtrycket ligger kvar över länet under tisdagen.

– På onsdag blir det tillfälligt lite uppehållsväder och solen kan titta fram.

Under natten mot torsdagen drar nästa regnområde in. Även då kan det vara inslag av snö men det är av det blötare slaget.

Temperaturerna förväntas ligga runt nollan med lite variation både uppåt och nedåt i skalan. Fredagen förväntas bjuda på uppehållsväder.