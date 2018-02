Vilken skräll: Örebroaren tog hem jazzpriset på Manifestgalan - och pop-segraren spelar här i helgen

"Med sin enastående och ärliga röst och med ett nyskapande som för jazzen framåt får hon oss att hoppas att kärleken övervinner allt i ett fantastiskt mantra." Så motiverar juryn valet av Mariam The Believer, alias Mariam Wallentin, som vinnare i kategorin jazz.

Mariam Wallentin är välkänd för örebroarna. Redan i slutet på 90-talet syntes hon på diverse scener i Örebro, en period även som sångerska i bandet Northern Grand.

Nu bildar Mariam Wallentin ena halvan i duon Wildbirds & Peacedrums som gett ut fyra album. Sitt mer experimentella soloprojekt Mariam The Believer startade hon 2013, och det har resulterat i två album. I nomineringen nämns "Love Everything" som gavs ut på det egna skivbolaget Repeat Until Death 2017.

Manifestgalan hölls på Nalen i Stockholm med Moa Lundqvist och Marcus Berggren som konferencierer. Bland kvällens liveakter fanns en annan örebroare, nämligen Hanna Järver. På Manifestgalan prisades flera artister som snart spelar i Örebro, som Loney Dear (Klubb Mono 3/2) och Pale Honey (Frimis 9/3).

Manifestgalan presenteras som Sveriges oberoende musikgala, och hölls i år för femtonde året i rad. Arrangörer är Svenska Oberoende Musikproducenter, och pris delas ut i 21 olika kategorier. Årets indie gick i #metoo-anda till uppropet #närmusikentystnar "för kampen för en jämställd och jämlik musikbransch där ingen blir utsatt för sexuella trakasserier eller övergrepp på jobbet."

Här är de övriga vinnarna:

Barn: Emma & KJ - Huset (Brus & Knaster)

Dans: Arkajo - Samlad produktion 2017 (Aniara Recordings, Brotherhood Sound System, Bror Records)

Dansband: Expanders - Play That Rock 'n' Roll (Expanders Dans & Nöjen)

Experimentellt: Mirjam Tally - Interferences (Mirjam Tally)

Folk: Lisas - Fiddle & Accordion Conversations (Sally Wiola Records/Playground Music)

Hiphop: Sammy & Johnny Bennett - ST.RECK (Woah Dad!)

Hårdrock: Monolord – Rust (RidingEasy records)

Årets live: Mattias Alkberg (Teg Publishing)

Årets musikvideo: Nadia Tehran - Cash Flow (Year 0001) Regi: Jonas Hong Soo

Årets nykomling: Donika Nimani (Dazed Music)

Pop: Loney dear - Loney dear (Real World Records)

Punk: Trots - Trots (Crush & Create Records)

Rock: ShitKid - Fish (PNKSLM Recordings)

Rytm: Jaqee - Fly High (SwingKids)

Singer/songwriter: Bror Gunnar Jansson - And The Great Unknown - Part I & II (Normandeep Blues)

Synt: Priest - New Flesh (Lövely Records)

Visa: Franska Trion - Los Angeles (Matti Ollikainen)

Årets textförfattare: Katohjärta - Inget kommer att ordna sig (Hybris/Det Svenska Musikundret) Text: Erik Hörnsten

Årets kompositör: Pale Honey - Devotion (Bolero Recordings) Kompositörer: Tuva Lodmark, Nelly Daltrey, Anders Lagerfors