Pelle Blohms krönika: "Vi ses nog aldrig mer, min vän"

Egentligen är vi redan körda och med tanke på rådande samhällsklimat så kommer de flesta av oss att vara fullt nöjda med det. Ett kort inslag på nyheterna i SVT visar hur man i ”Kinas Silicon Valley” i staden Shenzhen i södra delen av landet gödslat med övervakningskameror i stadsmiljön. Avancerad ansiktsigenkänning som innan du hinner säga ”freedom” haffar varje bov. Resultatet en brottsstatistik som sjunkit extremt och dramatiskt. Hell yeah! Klart vi vill ha det.

Det här med övervakningssamhället är sedan länge över oss och som de välvilliga medborgare många är gör vi som Lars Ströman skrev här i NA innan jul. Vi köper iPhones och andra smarta telefoner med ansiktsigenkänning, fingeridentifikation, gps och en massa andra kontrollmöjligheter. Det där paradigmskiftet från industri till det digitala samhället skrapar inte längre på fönsterrutan utan det har i stora delar av välden redan klättrat in genom fönstret och tagit över ditt och mitt liv.

Läser i samma veva om alla bostadsinbrott under helgerna, från butiksägare får jag höra hur det stjäls hejdlöst, rån, misshandlar, våldtäkter och gäng som drar omkring. Tänk om vi hade kameror med ansiktsigenkänning överallt då skulle vi kunna få ner kriminaliteten dramatiskt. Tänk va bra vi skulle få det. Bort med skiten och så det där med rent mjöl i påsen igen. Inte behöver vi som sköter oss bry oss och inte tänker de där kamerorna vara så elakt programmerade att dom sparar det som registrerats. För det säger ju lagen att dom inte får göra.

I det där inslaget i nyheterna står en representant för företaget Huawei i Kina, ett av värdens öppnaste länder – nudge, nudge, you know what I mean – och bedyrar att i det här systemet kommer inga oegentligheter kunna existera. Vilket skitsnack rent ut sagt. I den värld av oro och våld kommer vi snart att vara helt och fullt övervakade och inte helt omöjligt hundra procent kontrollerade inom enbart ett antal år. Men bovarna kommer att vara tagna och i bästa fall dömda till ordentliga straff och i den världen kan aldrig staten vara en bov. De gör det ju för att skydda folket mot störande element. Instinktivt vill jag själv bara skrika och säga nej. Min integritet då?

Jo det är den som står på fartygsdäcket med sin vita näsduk och viftar farväl. Vi ses nog aldrig mer min fina vän.

Pelle Blohm

