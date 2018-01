Polisen varnar: Serie av bedrägerier mot äldre – så här går brottslingarna tillväga

Genom att ringa upp en person och lura till sig inloggningsuppgifter till internetbanken lyckas brottslingarna komma åt offrens pengar. Tillvägagångssättet är så utstuderat och sofistikerat att den som blir drabbad inte hinner eller förstår avsikten med informationen. Bedrägerierna omsatte i Sverige under 2017 10,7 miljoner kronor. Utöver det finns ett antal försök till brott och ett stort mörkertal.

Polisen blev uppmärksam på brotten under 2017 och de har sett att brotten fortsätter att drabba personer under 2018. Under den senaste tiden har ett flertal personer i Örebro län blivit drabbade. De flesta som har blivit uppringda är födda på 30- och 40-talet.

På Örebropolisens webbsida beskriver de hur brotten går till. Genom att informera allmänheten vill polisen göra äldre personer uppmärksamma på hur lätt det är att bli lurad.

Förövarna använder sig huvudsakligen av två tillvägagångssätt:

– Någon ringer från dolt nummer och uppger sig vara polis. "Polisen" berättar att personens bankkort blivit skimmat, att det pågår uttag i utlandet och att personens bank snart kommer att ringa upp. Kort därefter ringer någon från bankens kundcenter-nummer och uppger sig vara banktjänsteman. Numret är "spoofat", det vill säga man har "lånat" bankens telefonnummer. "Banktjänstemannen" hjälper den äldre att spärra sitt konto via en bankdosa eller bank-id och kommer på så sätt över inloggningsuppgifter. Med den informationen görs överföringar från bankkontot till en "målvakt".

– Någon som har lagt ut en vara till försäljning på Blocket blir uppringd. Personen vill köpa varan och betala omgående och ber den som blivit uppringd gå in på sitt konto för att undersöka att pengarna har kommit in. Ofta blir det fel och köparen ber säljaren gå in och göra om processen. Med de uppgifter som lämnats ut kan köparen gå in på säljarens konto och göra överföringar till andra konton.