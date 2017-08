Polisutryckning till boende i norra länsdelen: "Personalen har låst in sig"

Det var under fredagseftermiddagen som polisen fick in ett larm via 112.

– Initialt fick vi in det som ett överfallslarm. Det är ungdomar som hotat personalen och personalen har låst in sig, säger polisens vakthavande befäl Johan Wallenius.

Han berättar att det ska handla om ett verbalt bråk med anledning av en bussresa.

– Vi kommer till platsen och tar upp en anmälan om ofredande eller lättare misshandel, eventuellt skadegörelse, säger Wallenius och berättar att patrullen fortfarande är på platsen.