Positiv siffra i Örebro län – färre vräks tack vare förebyggande arbete

I landet är det stora skillnader sett till hur många som vräks från sina bostäder i olika län, skillnaderna kan vara mer än dubbelt så stora mellan vissa områden. I Örebro län kom det förra året in 39 ansökningar om vräkning per 10 000 lägenheter.

Här utfördes det sedan 8 vräkningar per 10 000 lägenheter. Detta kan jämföras med Kronoberg där 6 vräkningar utfördes per 10 000 lägenheter av 25 ansökningar, och Dalarna där siffran var 14 per 10 000 och 47 ansökningar. De två sistnämnda länen visar topp och bottensiffrorna för landet.

"Min uppfattning är att skillnaderna både kan bero på förhållandet utbud efterfrågan på lägenheter, men också på hur hyresvärdar agerar. Mitt paradexempel är Örebro där man har väldigt många ansökningar, men få verkställda. Jag har fått det förklarat att Örebrobostäder agerar väldigt snabbt och jobbar parallellt både med ansökan till Kronofogden och vräkningsförebyggande mot hyresgästerna", säger Johan Krantz, analytiker på Kronofogdemyndigheten, till Hem & Hyra.

Antalet vräkningar som utfördes i hela landet förra året var omkring 1 900 stycken, detta är drygt en tredjedel av alla ansökningar om vräkning som kom in, enligt Kronofogdemyndigheten.

"Sett över några år har våra ansträngningar att få till en lokal samverkan bidragit till färre vräkningar. Om hyresvärden och socialtjänsten fångar upp problemen tidigt, så är det lättare att lösa situationen", säger Kim Jonsson, som arbetar i den förebyggande verksamheten på Kronofogden, i ett pressmeddelande.