Prognos: Så länge stannar snön i Örebro län

Det är sent i kväll, måndag, som ett snöområde väntas dra in över Örebro län. Temperaturen håller sig omkring två till fyra minusgrader. Starka vindar som drar in från sydost kan dock göra att det upplevs som betydligt kallare.

– Det väntas snöa från i natt och en stor del under morgondagen. I morgon eftermiddag kan det bli lite blötsnö, men det ser ut att bli mest snö. Omkring fem till tio centimeter, lokalt kan det komma mer, säger Ingrid Eronn.

Under tisdagens snöfall ligger temperaturen på omkring noll till en minusgrad.

På onsdag kan mer snö falla i länet, även om det inte blir riktigt lika mycket som under tisdagen.

– Det kan bli tal om ytterligare fem centimeter.

På torsdag ser det ut att bli uppehåll. Fredagen ser osäkrare ut.

– Det såg tidigare ut som att det skulle kunna bli rejält med snö även på fredag, men nu verkar det lågtrycket ta en annan bana. Det är lite osäkert nu. Men det är fortsatt kallt under veckan och den snö som faller ser ut att ligga kvar veckan ut, säger Ingrid Eronn.

Läs också: SMHI varnar för kraftigt snöfall i Örebro län