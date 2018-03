Så minskar influensan i Örebro län – 87 konstaterade fall under förra veckan

Totalt under säsongen har man testat positivt i 687 fall i länet. Flest konstaterade fall per invånare under säsongen har Värmland haft.

"Vi såg toppen på säsongen under vecka sju. Antalet fall minskar sedan dess men det är fortsatt höga nivåer", säger AnnaSara Carnahan på Folkhälsomyndigheten till Nyhetsbyrån Siren.

Värmland har hittills haft en tuff influensasäsong, med det fjärde högsta antalet konstaterade fall av alla län. Influensa A ökar något till skillnad mot influensa B, den sort som har dominerat säsongen.Det normala är att influensan avtar ganska snabbt och sedan planar ut, för att sedan i april-maj mer eller mindre försvinna. Enligt AnnaSara Carnahan försvinner influensan olika snabbt från säsong till säsong, och man kan fortfarande insjukna även i maj.

"Influensan vandrar sedan vidare härifrån ner till Australien, Sydamerika och andra delar av världen", säger AnnaSara Carnahan på Folkhälsomyndigheten.Lägst antal fall per invånare vecka 9 hade Gävleborgs län.

Gunnar Jakobsson [email protected]