Ska du norrut i påsk – då rekommenderar meteorologen vinterdäck

Dubbdäck får normalt sett användas mellan första oktober och 15 april. Undantaget är om det är eller befaras bli vinterväglag, skriver polisen på sin hemsida.

Nu går SVT:s meteorolog ut med rekommendationen att ha vinterdäck om man ska köra bil någon längre sträcka från Uppsala och norrut under påsk.

” I de delarna av landet där det är halt väglag skulle man behöva ha vinterdäck, har man bytt till sommardäck kan det vara klokt att byta tillbaka”, säger SVT:s meteorolog Joel Mellin.

► E 20 är en av vägarna där trafiken ökar mest under påskhelgen

Enligt honom är det stor risk för halt väglag under påskhelgen – framför allt i norra Svealand och Norrland. Platser som Sälen, Mora, Östersund, Gävle samt Sundsvall uppges vara platser där halkan kan slå till.

”Självklart även orter som ligger ännu längre norrut”, säger Joel Mellin till SVT.

Polisen definierar vinterväglag så här: "snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägbanan. Tänk på att även vägrenen räknas till vägbanan".

► Underhållsarbete kan försena tågen mellan Göteborg och Örebro i påsk

Under skärtorsdagsmorgonen meddelar Swebus i ett pressmeddelande att alla deras bussar avgått i tid så här långt under dagen. Bussbolaget har satt in extra bussar i hela linjenätet för att möta efterfrågan från de som vill lämna bilen hemma i påsk. Bolaget uppmanar sina resenärer att vara ute i god tid till sin avgång eftersom att det är fler som ska ut och resa än vanligt.

Läs också:

► Arbeten med järnvägen ändrar trafiken under påskhelgen