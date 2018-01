Svartvinter i länet bekräftas – mindre än hälften så många soltimmar som 2016: "Fuktig luft svepte in"

Plus två grader, grå himmel och en och annan regnskur. Det har varit en sorts normalläge för 2017 års sista veckor. Känslan är att variationerna har varit små – något som bekräftas vid en kontroll med meteorologerna på väderföretaget Foreca.

– Ja , det var lågtrycksbetonat väder och inget riktigt högtrycksläge under december. Sett till temperaturerna så var det milt, med fuktig luft som svepte in från Atlanten. I Örebro län var temperaturerna 3 till 3,5 grader över normalvärdet under månaden, säger Christoffer Hallgren.

Antalet soltimmar då – hur såg det ut för Örebro län i december?

– Nu är det ju så att det inte finns någon mätstation för soltimmar i Örebro län. De närmaste ligger i Karlstad, Norrköping, Borlänge och Stockholm. Men man kan ju räkna ut ett snitt på dessa stationers antal soltimmar.

Ett genomsnitt landar på 25,5 timmar för december 2017. Året innan, 2016, var motsvarande siffra 53. Det genomsnittliga normalvärdet är 37 soltimmar.

Så här ser statistiken ut för de närliggande stationerna vad gäller antalet soltimmar:

Stockholm: Normalvärde: 33, december 2017: 20, december 2016: 62

Norrköping: Normalvärde: 36, december 2017: 30, december 2016: 53

Karlstad: Normalvärde: 43, december 2017: 26, december 2016: 44

Borlänge: Normalvärde: 35, december 2017: 26, december 2016: 53

Fotnot: Så här beskrivs begreppet svartvinter i Svenska Akademiens ordbok:

-VINTER: mörk (o. kall) period, ofta utan sol, under vinterhalvåret; äv. om den snölösa perioden i början av vintern;