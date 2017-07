Tåg mellan Örebro och Hallsberg ersätts med bussar

På lördag och söndag ställs tåg mellan Örebro och Hallsberg in och ersätts med bussar. Anledningen är att Trafikverket under helgen utför ett arbete med en vägbro. Arbetet väntas pågå fram till måndag morgon.

I länet kan resenärer som reser via Kumla, Hallsberg, Laxå och Örebro C påverkas. Resenärer uppmanas att kontakta sitt tågbolag för att få mer information om förändringarna i tågtrafiken.

Övriga stationer där tågtrafiken kan påverkas är: Alingsås, Aspen, Arboga, Aspedalen, Bålsta, Dingtuna, Enköping, Falköping C, Floby, Floda, Göteborg C, Gårdsjö, Herrljunga, Jonsered, Kolbäck, Köping, Lerum, Norsesund, Partille, Skövde C, Stenkullen, Stenstorp, Töreboda, Västra Bodarne, Vårgårda och Västerås C.