Toppen kan vara nådd för vinterns influensavåg

Under vecka 52 rapporterades 1339 influensafall i Sverige medan det under vecka 1 rapporterades 918 fall, skriver Folkhälsomyndigheten i sin senaste veckorapport om influensasituationen. Totalt under årets influensasäsong har 4 602 fall konstaterats.

Örebro län verkar hittills vara relativt förskonat. Av förra veckans 918 fall var 28 i Örebro län och sammanlagt under vintern har det rapporterats 126 influensafall i länet. I relation till folkmängden är det färre fall än genomsnittet för landet.

De värst drabbade länen i landet den här säsongen är Dalarna, Västerbotten, Västernorrland, Norrbotten, Stockholm och Västmanland. De södra delarna av landet har haft minst influensa så här långt.

Folkhälsomyndighetens experter tror att det blir en ökning av influensaaktiviteten i södra Sverige de närmaste veckorna, medan toppen kanske är nådd i norra Sverige.

"Utvecklingen de kommande veckorna kommer att visa om toppen är nådd på nationell nivå eller om spridningen av influensa kommer att öka igen när många återvänder till arbete och skola", skriver Folkhälsomyndigheten i sin rapport.

Rapporten: Här kan du läsa Folkhälsomyndigheten influensarapport