Tre omgångar med snöfall i veckan: "Kan bli en del problem i trafiken"

Mellan snöfallen blir det uppehållsväder och kan till och med finnas chans till soligt vinterväder. Och snön, den kan bli bestående eftersom kallare väderlek väntas i helgen.

Så här beskriver Ian Engblom veckans väder:

Måndag: En varmfront drar in över södra Sverige. Den för med sig ett nederbördsområde som förväntas beröra Örebro län senare under förmiddagen. Snö med blöta inslag kommer att falla. Det kan bli uppemot fem centimeter och skulle kunna leda till en del problem med snöhalka. Temperaturen ligger runt 0 grader.

Tisdag: Mest uppehållsväder. Molntäcket luckras tidvis upp och det finns solchanser till och från under dagen. Temperaturen blir mellan 0 grader i söder och fem minusgrader i norr.

Onsdag: Ett omfattande nederbördsområde drar in över Örebro län sent under morgonen. Under hela onsdagen och en bit in på torsdagsdygnet faller cirka tio centimeter blötsnö. Även detta snöfall kan leda till trafikbekymmer.

Torsdag: Snöfallsområdet drar bort och det blir tillfälligt uppehållsväder. Framåt eftermiddagen kommer ytterligare ett område med nederbörd att beröra länet. Det kan ge mellan en och fem centimeter.

Fredag och helgen: Kallare väderlek väntas. Mellan fem och tio minusgrader blir det under fredagen och den snö som fallit kan vi förvänta oss ligger kvar. Till helgen ska ytterligare ett snöfallsområde dra förbi länet.