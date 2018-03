Ungas fritidsvanor i fokus på föreningsutbildning i Sjöängen

Olika föreningar i Sydnärke bjuds onsdagen den 21 mars in till en utbildningskväll. Under kvällen kommer folkhälsovetaren Magnus Åkesson, som har arbetat med projektet Ung livsstil, att berätta om den senaste forskningen inom just ungas fritidsvanor.

Programmet börjar med en föreläsning av Maria Rydqvist, VM-medaljör i längdskidåkning. Hon kommer att tala om jämställdhet inom idrotten. Därefter blir det fika och sedan kommer Magnus Åkesson att föreläsa.

– Kvällen vänder sig främst till idrottsföreningar, man även andra föreningar och organisationer är välkomna. Det kommer bland annat att handla om hur idrotten kan bli mer jämställd och hur fler barn och unga kan bli fysiskt aktiva, säger Rasmus Torngard, kultur- och fritidschef i Askersunds kommun, i ett pressmeddelande.

Utbildningskvällen arrangeras av Askersunds kommun, Laxå kommun, Hallsbergs kommun, Lekebergs kommun och Kumla kommun.